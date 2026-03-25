Westamerica Bancorp Aktie
WKN: 884167 / ISIN: US9570901036
|Performance unter der Lupe
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25.03.2026 16:04:13
NASDAQ Composite Index-Wert Westamerica Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Westamerica Bancorp-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Westamerica Bancorp-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Westamerica Bancorp-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 46,28 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Westamerica Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 216,076 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.03.2026 auf 51,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 078,22 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,78 Prozent erhöht.
Alle Westamerica Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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