Westamerica Bancorp Aktie
WKN: 884167 / ISIN: US9570901036
|Profitable Westamerica Bancorp-Anlage?
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14.10.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Westamerica Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Westamerica Bancorp-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das Westamerica Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 54,90 USD. Bei einem Westamerica Bancorp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,215 Westamerica Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Westamerica Bancorp-Papiers auf 58,63 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 067,94 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +6,79 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Westamerica Bancorp belief sich zuletzt auf 1,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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