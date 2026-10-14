NASDAQ Composite Index-Wert Westamerica Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Westamerica Bancorp-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Westamerica Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Westamerica Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 54,90 USD. Bei einem Westamerica Bancorp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,215 Westamerica Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Westamerica Bancorp-Papiers auf 58,63 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 067,94 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +6,79 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Westamerica Bancorp belief sich zuletzt auf 1,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at