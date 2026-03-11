NASDAQ Composite Index-Wert Westamerica Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Westamerica Bancorp von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Westamerica Bancorp-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Westamerica Bancorp-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Westamerica Bancorp-Anteile an diesem Tag 48,95 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,043 Westamerica Bancorp-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.03.2026 gerechnet (50,10 USD), wäre das Investment nun 102,35 USD wert. Mit einer Performance von +2,35 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Westamerica Bancorp belief sich jüngst auf 1,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at