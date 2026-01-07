NASDAQ Composite Index-Wert Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Westamerica Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Westamerica Bancorp-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde das Westamerica Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Westamerica Bancorp-Aktie an diesem Tag 60,43 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Westamerica Bancorp-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,655 Westamerica Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen Westamerica Bancorp-Anteile wären am 06.01.2026 80,29 USD wert, da der Schlussstand 48,52 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19,71 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Westamerica Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 1,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at