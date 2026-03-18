NASDAQ Composite Index-Wert Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Westamerica Bancorp von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurde die Westamerica Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Westamerica Bancorp-Aktie an diesem Tag 51,04 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Westamerica Bancorp-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,592 Westamerica Bancorp-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 985,70 USD, da sich der Wert eines Westamerica Bancorp-Anteils am 17.03.2026 auf 50,31 USD belief. Das entspricht einem Minus von 1,43 Prozent.

Jüngst verzeichnete Westamerica Bancorp eine Marktkapitalisierung von 1,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at