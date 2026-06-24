Wintrust Financial Aktie
WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080
|Langfristige Anlage
|
24.06.2026 16:05:05
NASDAQ Composite Index-Wert Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wintrust Financial von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Wintrust Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Wintrust Financial-Aktie an diesem Tag bei 49,42 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Wintrust Financial-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 202,347 Wintrust Financial-Aktien. Die gehaltenen Wintrust Financial-Anteile wären am 23.06.2026 31 863,62 USD wert, da der Schlussstand 157,47 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 218,64 Prozent.
Wintrust Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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