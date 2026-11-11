Wintrust Financial Aktie

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WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080

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Wintrust Financial-Investmentbeispiel 11.11.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Wert Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wintrust Financial von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Wintrust Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Wintrust Financial-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 61,47 USD. Bei einem Wintrust Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,268 Wintrust Financial-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2026 2 514,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 154,56 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 151,44 Prozent erhöht.

Insgesamt war Wintrust Financial zuletzt 10,39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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