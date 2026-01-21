NASDAQ Composite Index-Wert Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wintrust Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Wintrust Financial-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Wintrust Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 87,23 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,464 Wintrust Financial-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.01.2026 1 659,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 144,72 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 65,91 Prozent vermehrt.

Am Markt war Wintrust Financial jüngst 9,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at