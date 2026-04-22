NASDAQ Composite Index-Wert Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wintrust Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Wintrust Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Wintrust Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 74,30 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 134,590 Wintrust Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 21.04.2026 20 223,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 150,26 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 102,23 Prozent erhöht.

Der Wintrust Financial-Wert an der Börse wurde auf 10,00 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at