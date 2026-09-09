NASDAQ Composite Index-Wert Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wintrust Financial von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Wintrust Financial-Aktie gebracht.

Am 09.09.2021 wurde das Wintrust Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 74,46 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 13,430 Wintrust Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 152,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 046,47 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 104,65 Prozent angezogen.

Alle Wintrust Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at