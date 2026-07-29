Wintrust Financial Aktie
WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080
|Wintrust Financial-Investment
|
29.07.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wintrust Financial von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Wintrust Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 131,50 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Wintrust Financial-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,605 Wintrust Financial-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 224,94 USD, da sich der Wert eines Wintrust Financial-Anteils am 28.07.2026 auf 161,08 USD belief. Das entspricht einem Plus von 22,49 Prozent.
Alle Wintrust Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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