NASDAQ Composite Index-Wert Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wintrust Financial von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Wintrust Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Wintrust Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 131,50 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Wintrust Financial-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,605 Wintrust Financial-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 224,94 USD, da sich der Wert eines Wintrust Financial-Anteils am 28.07.2026 auf 161,08 USD belief. Das entspricht einem Plus von 22,49 Prozent.

Alle Wintrust Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at