NASDAQ Composite Index-Wert Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wintrust Financial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Wintrust Financial-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Wintrust Financial-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Wintrust Financial-Aktie bei 53,52 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Wintrust Financial-Aktie investiert hat, hat nun 1,868 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 296,95 USD, da sich der Wert eines Wintrust Financial-Anteils am 21.07.2026 auf 158,93 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 196,95 Prozent gleich.

Insgesamt war Wintrust Financial zuletzt 11,04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at