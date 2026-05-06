Wintrust Financial Aktie
WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080
|Wintrust Financial-Anlage unter der Lupe
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06.05.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Wert Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wintrust Financial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Wintrust Financial-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 113,76 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Wintrust Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,790 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.05.2026 auf 150,46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 322,57 USD wert. Damit wäre die Investition um 32,26 Prozent gestiegen.
Wintrust Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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