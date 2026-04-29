Wintrust Financial Aktie
WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080
|Langfristige Anlage
|
29.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Wert Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wintrust Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 29.04.2016 wurde das Wintrust Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 52,02 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Wintrust Financial-Aktie investiert hat, hat nun 1,922 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Wintrust Financial-Aktie auf 150,55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 289,41 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 189,41 Prozent.
Der Wintrust Financial-Wert an der Börse wurde auf 10,05 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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