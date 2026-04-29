NASDAQ Composite Index-Wert Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wintrust Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Wintrust Financial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 29.04.2016 wurde das Wintrust Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 52,02 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Wintrust Financial-Aktie investiert hat, hat nun 1,922 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Wintrust Financial-Aktie auf 150,55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 289,41 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 189,41 Prozent.

Der Wintrust Financial-Wert an der Börse wurde auf 10,05 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at