Wintrust Financial Aktie

Wintrust Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080

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Langfristige Investition 25.03.2026 16:04:13

NASDAQ Composite Index-Wert Wintrust Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wintrust Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Wintrust Financial eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 25.03.2021 wurde die Wintrust Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 77,81 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Wintrust Financial-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,852 Wintrust Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.03.2026 auf 136,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 749,13 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 74,91 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Wintrust Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 9,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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