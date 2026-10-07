Wintrust Financial Aktie

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WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080

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Profitabler Wintrust Financial-Einstieg? 07.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Wert Wintrust Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wintrust Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Wintrust Financial eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Wintrust Financial-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Wintrust Financial-Papier bei 82,98 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Wintrust Financial-Aktie investierten, hätten nun 120,511 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.10.2026 17 466,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 144,94 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 74,67 Prozent angewachsen.

Wintrust Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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