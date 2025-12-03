Wintrust Financial Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Wintrust Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wintrust Financial von vor 5 Jahren verdient
Wintrust Financial-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Wintrust Financial-Anteile bei 57,79 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,304 Wintrust Financial-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 337,26 USD, da sich der Wert eines Wintrust Financial-Anteils am 02.12.2025 auf 135,07 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 133,73 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Wintrust Financial belief sich jüngst auf 9,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
