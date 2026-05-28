NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Woodward von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Woodward-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Woodward-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Woodward-Anteile 56,87 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Woodward-Aktie investierten, hätten nun 17,584 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 358,21 USD gerechnet, wäre die Investition nun 6 298,75 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 529,88 Prozent vermehrt.

Woodward war somit zuletzt am Markt 21,57 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at