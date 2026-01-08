Woodward Aktie
WKN: 919406 / ISIN: US9807451037
|Langfristige Performance
|
08.01.2026 16:05:43
NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Woodward von vor 10 Jahren eingebracht
Am 08.01.2016 wurde das Woodward-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Woodward-Aktie an diesem Tag bei 46,10 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Woodward-Papier investiert hätte, befänden sich nun 216,920 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Woodward-Aktie auf 322,59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69 976,14 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 599,76 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Woodward eine Marktkapitalisierung von 19,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
