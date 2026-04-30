NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Woodward von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Woodward-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden Woodward-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Woodward-Anteile bei 54,21 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,845 Woodward-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.04.2026 gerechnet (360,98 USD), wäre die Investition nun 665,89 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 565,89 Prozent gesteigert.

Woodward wurde am Markt mit 21,74 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at