NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Woodward von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Woodward gewesen.

Woodward-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Woodward-Anteile bei 111,89 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Woodward-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,894 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.06.2026 auf 367,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 328,24 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 228,24 Prozent vermehrt.

Der Woodward-Wert an der Börse wurde auf 22,66 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at