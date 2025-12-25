Woodward Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Woodward-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Woodward-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Woodward-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 94,04 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Woodward-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,634 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Woodward-Papiers auf 313,87 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 337,62 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 233,76 Prozent angezogen.
Woodward markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
