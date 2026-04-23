NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Woodward-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Woodward-Aktie Investoren gebracht.

Am 23.04.2021 wurde das Woodward-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Woodward-Anteile an diesem Tag bei 124,18 USD. Bei einem Woodward-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 80,528 Woodward-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.04.2026 29 512,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 366,48 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 195,12 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Woodward bezifferte sich zuletzt auf 22,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at