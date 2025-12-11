Woodward Aktie

Woodward für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919406 / ISIN: US9807451037

Woodward-Anlage unter der Lupe 11.12.2025 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Woodward von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Woodward-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 11.12.2015 wurden Woodward-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 48,25 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 207,254 Woodward-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.12.2025 auf 290,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60 143,01 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 501,43 Prozent vermehrt.

Alle Woodward-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Woodward Inc. 252,00 3,28% Woodward Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor festerem Start -- Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren vor dem Wochenende zu moderaten Aufschlägen. Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

