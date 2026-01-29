NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Woodward von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Woodward-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Woodward-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Woodward-Anteile betrug an diesem Tag 111,95 USD. Bei einem Woodward-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 89,326 Woodward-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.01.2026 29 114,78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 325,94 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 191,15 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Woodward belief sich zuletzt auf 19,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at