Woodward Aktie
WKN: 919406 / ISIN: US9807451037
|Lukrative Woodward-Investition?
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10.09.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Woodward von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Woodward-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 120,84 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,275 Woodward-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.09.2026 2 794,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 337,66 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 179,43 Prozent vermehrt.
Am Markt war Woodward jüngst 19,99 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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