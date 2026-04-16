Woodward Aktie

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WKN: 919406 / ISIN: US9807451037

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Investmentbeispiel 16.04.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Woodward-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Woodward-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Woodward-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 92,72 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Woodward-Aktie investiert, befänden sich nun 10,785 Woodward-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Woodward-Papiers auf 393,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 239,75 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +323,98 Prozent.

Der Woodward-Wert an der Börse wurde auf 23,97 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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