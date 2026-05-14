NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Woodward-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Woodward-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Woodward-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 107,45 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Woodward-Aktie investiert, befänden sich nun 93,067 Woodward-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 369,78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34 414,15 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 34 414,15 USD entspricht einer Performance von +244,14 Prozent.

Insgesamt war Woodward zuletzt 21,85 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at