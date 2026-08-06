Woodward Aktie
WKN: 919406 / ISIN: US9807451037
|Woodward-Anlage
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06.08.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Woodward-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Woodward-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Woodward-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 125,81 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 79,485 Woodward-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 373,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29 670,14 USD wert. Mit einer Performance von +196,70 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Woodward wurde am Markt mit 22,06 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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