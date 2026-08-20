NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel hätte eine Investition in Woodward von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Woodward-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 61,78 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Woodward-Aktie investiert, befänden sich nun 16,186 Woodward-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 826,32 USD, da sich der Wert einer Woodward-Aktie am 19.08.2026 auf 359,95 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 482,63 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Woodward eine Börsenbewertung in Höhe von 21,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at