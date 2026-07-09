NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel hätte eine Investition in Woodward von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Woodward-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Woodward-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 117,47 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 8,513 Woodward-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.07.2026 gerechnet (399,58 USD), wäre das Investment nun 3 401,55 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 240,15 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Woodward belief sich zuletzt auf 24,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at