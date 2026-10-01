NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel hätte eine Investition in Woodward von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Woodward eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Woodward-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 124,26 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,048 Woodward-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 30.09.2026 2 644,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 328,59 USD belief. Mit einer Performance von +164,44 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Woodward einen Börsenwert von 19,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at