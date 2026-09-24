Woodward Aktie

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WKN: 919406 / ISIN: US9807451037

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Woodward-Investition im Blick 24.09.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel hätte eine Investition in Woodward von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Woodward-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Woodward-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 237,54 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,421 Woodward-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.09.2026 auf 326,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137,34 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 37,34 Prozent.

Woodward wurde am Markt mit 19,24 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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