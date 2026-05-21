NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Woodward von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Woodward-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 21.05.2021 wurde das Woodward-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 121,53 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,823 Woodward-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Woodward-Aktie auf 356,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 293,24 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 193,24 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Woodward belief sich jüngst auf 20,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at