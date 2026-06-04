Woodward Aktie
WKN: 919406 / ISIN: US9807451037
|Woodward-Anlage im Blick
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04.06.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Woodward von vor einem Jahr verdient
Am 04.06.2025 wurde die Woodward-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 234,51 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Woodward-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,642 Woodward-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.06.2026 auf 350,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 926,02 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 49,26 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Woodward betrug jüngst 20,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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