NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in World Acceptance von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in World Acceptance-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 12.11.2015 wurde das World Acceptance-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 38,90 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die World Acceptance-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,571 World Acceptance-Aktien. Die gehaltenen World Acceptance-Aktien wären am 11.11.2025 346,86 USD wert, da der Schlussstand 134,93 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +246,86 Prozent.

World Acceptance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 671,66 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at