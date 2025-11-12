World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
|Lukrativer World Acceptance-Einstieg?
|
12.11.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in World Acceptance von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 12.11.2015 wurde das World Acceptance-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 38,90 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die World Acceptance-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,571 World Acceptance-Aktien. Die gehaltenen World Acceptance-Aktien wären am 11.11.2025 346,86 USD wert, da der Schlussstand 134,93 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +246,86 Prozent.
World Acceptance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 671,66 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!