NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in World Acceptance von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in World Acceptance-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 18.02.2023 wurden World Acceptance-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die World Acceptance-Aktie letztlich bei 99,50 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die World Acceptance-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10,050 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 353,27 USD, da sich der Wert einer World Acceptance-Aktie am 17.02.2026 auf 134,65 USD belief. Mit einer Performance von +35,33 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von World Acceptance belief sich zuletzt auf 646,92 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at