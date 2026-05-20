NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in World Acceptance von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in World Acceptance gewesen.

World Acceptance-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen World Acceptance-Anteile an diesem Tag bei 151,39 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 66,055 World Acceptance-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 19.05.2026 10 337,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 156,50 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 3,38 Prozent gleich.

World Acceptance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 770,56 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at