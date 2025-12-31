World Acceptance Aktie

World Acceptance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 892493 / ISIN: US9814191048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 31.12.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in World Acceptance von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in World Acceptance-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der World Acceptance-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das World Acceptance-Papier an diesem Tag bei 102,22 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 9,783 World Acceptance-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.12.2025 auf 145,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 423,30 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 42,33 Prozent gesteigert.

World Acceptance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 737,03 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu World Acceptance Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu World Acceptance Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

World Acceptance Corp. 122,00 -1,61% World Acceptance Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:21 4. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
17:39 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
17:04 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
31.12.25 4. Quartal 2025: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
31.12.25 2025: Das sind die Tops und Flops der DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen