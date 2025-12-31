NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in World Acceptance von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in World Acceptance-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der World Acceptance-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das World Acceptance-Papier an diesem Tag bei 102,22 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 9,783 World Acceptance-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.12.2025 auf 145,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 423,30 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 42,33 Prozent gesteigert.

World Acceptance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 737,03 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at