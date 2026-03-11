NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in World Acceptance von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in World Acceptance-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das World Acceptance-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das World Acceptance-Papier bei 120,10 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das World Acceptance-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,326 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.03.2026 1 161,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 139,49 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 161,45 USD, was einer positiven Performance von 16,14 Prozent entspricht.

Am Markt war World Acceptance jüngst 686,63 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

