NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein World Acceptance-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in World Acceptance eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der World Acceptance-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das World Acceptance-Papier bei 49,26 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 203,004 World Acceptance-Anteilen. Die gehaltenen World Acceptance-Anteile wären am 13.10.2026 35 980,51 USD wert, da der Schlussstand 177,24 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 259,81 Prozent vermehrt.

Der World Acceptance-Wert an der Börse wurde auf 815,42 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at