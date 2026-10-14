World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
|Lohnende World Acceptance-Investition?
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14.10.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein World Acceptance-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der World Acceptance-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das World Acceptance-Papier bei 49,26 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 203,004 World Acceptance-Anteilen. Die gehaltenen World Acceptance-Anteile wären am 13.10.2026 35 980,51 USD wert, da der Schlussstand 177,24 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 259,81 Prozent vermehrt.
Der World Acceptance-Wert an der Börse wurde auf 815,42 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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