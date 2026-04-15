World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
|World Acceptance-Investmentbeispiel
|
15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein World Acceptance-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die World Acceptance-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 82,43 USD. Bei einem World Acceptance-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,213 World Acceptance-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 168,18 USD, da sich der Wert eines World Acceptance-Anteils am 14.04.2026 auf 138,63 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 68,18 Prozent.
Alle World Acceptance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 695,85 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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