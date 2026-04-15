World Acceptance Aktie

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WKN: 892493 / ISIN: US9814191048

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World Acceptance-Investmentbeispiel 15.04.2026 16:03:57

NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein World Acceptance-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in World Acceptance-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die World Acceptance-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 82,43 USD. Bei einem World Acceptance-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,213 World Acceptance-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 168,18 USD, da sich der Wert eines World Acceptance-Anteils am 14.04.2026 auf 138,63 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 68,18 Prozent.

Alle World Acceptance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 695,85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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