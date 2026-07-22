NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in World Acceptance von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen World Acceptance-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden World Acceptance-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 54,09 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die World Acceptance-Aktie investierten, hätten nun 184,877 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen World Acceptance-Aktien wären am 21.07.2026 34 908,49 USD wert, da der Schlussstand 188,82 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 34 908,49 USD entspricht einer Performance von +249,08 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von World Acceptance belief sich zuletzt auf 872,02 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at