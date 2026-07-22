World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
|Profitables World Acceptance-Investment?
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22.07.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in World Acceptance von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden World Acceptance-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 54,09 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die World Acceptance-Aktie investierten, hätten nun 184,877 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen World Acceptance-Aktien wären am 21.07.2026 34 908,49 USD wert, da der Schlussstand 188,82 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 34 908,49 USD entspricht einer Performance von +249,08 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von World Acceptance belief sich zuletzt auf 872,02 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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