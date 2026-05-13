NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in World Acceptance von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die World Acceptance-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades World Acceptance-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 104,89 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 9,534 World Acceptance-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 414,05 USD, da sich der Wert eines World Acceptance-Anteils am 12.05.2026 auf 148,32 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,41 Prozent gesteigert.

World Acceptance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 731,23 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at