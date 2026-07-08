World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
|World Acceptance-Anlage im Blick
|
08.07.2026 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in World Acceptance von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades World Acceptance-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 133,92 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die World Acceptance-Aktie investiert hat, hat nun 0,747 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 148,68 USD, da sich der Wert eines World Acceptance-Anteils am 07.07.2026 auf 199,11 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 48,68 Prozent.
Alle World Acceptance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 934,39 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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