World Acceptance Aktie

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WKN: 892493 / ISIN: US9814191048

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Investmentbeispiel 02.09.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in World Acceptance von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in World Acceptance-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 02.09.2023 wurde die World Acceptance-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 138,48 USD. Bei einem World Acceptance-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 72,213 World Acceptance-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 180,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 020,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,21 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von World Acceptance bezifferte sich zuletzt auf 859,07 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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