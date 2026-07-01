World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
|Lohnender World Acceptance-Einstieg?
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01.07.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in World Acceptance von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die World Acceptance-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 169,09 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in World Acceptance-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59,140 World Acceptance-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 30.06.2026 13 237,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 223,83 USD belief. Mit einer Performance von +32,37 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von World Acceptance belief sich zuletzt auf 1,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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