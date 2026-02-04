World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
|Lohnende World Acceptance-Anlage?
|
04.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine World Acceptance-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden World Acceptance-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 29,95 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das World Acceptance-Papier investiert hätte, hätte er nun 333,890 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen World Acceptance-Anteile wären am 03.02.2026 40 387,31 USD wert, da der Schlussstand 120,96 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 303,87 Prozent.
Am Markt war World Acceptance jüngst 619,85 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
World Acceptance Corp.
|World Acceptance Corp.
|99,00
|0,51%
