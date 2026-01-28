NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel hätte eine Investition in World Acceptance von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in World Acceptance eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit World Acceptance-Anteilen statt. Der Schlusskurs des World Acceptance-Papiers betrug an diesem Tag 141,26 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das World Acceptance-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,079 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.01.2026 gerechnet (117,51 USD), wäre die Investition nun 831,87 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,81 Prozent verringert.

World Acceptance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 716,95 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at