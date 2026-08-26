World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
|Langfristige Investition
|
26.08.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel hätte eine Investition in World Acceptance von vor einem Jahr abgeworfen
Die World Acceptance-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 174,06 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die World Acceptance-Aktie investiert hat, hat nun 5,745 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 111,40 USD, da sich der Wert eines World Acceptance-Anteils am 25.08.2026 auf 193,45 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 111,40 USD entspricht einer Performance von +11,14 Prozent.
Alle World Acceptance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 886,23 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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